2019-08-29T11:09:12+03:00
Общество

Двое украинцев пытались подкупить российских пограничников за «ускоренный» пропуск в Крым

Один из нарушителей не захотел дожидаться своей очереди
Александра КОРШУНОВА
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Оба случая произошли в пункте пропуска "Армянск"Оба случая произошли в пункте пропуска "Армянск"Фото: Анастасия ЖУКОВА
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В пункте пропуска «Армянск» два иностранных гостя пытались дать взятку сотрудникам Погранслужбы за пропуск в Крым.

Первый, 34-летний, житель Украины пытался пересечь границу на автомобиле Volkswagen. За то, чтобы его пропустили на полуостров без проблем и вне очереди, он предложил сотрудникам 3 тысячи рублей.

Аналогичный случай произошел на следующий день. Теперь уже 39-летний житель Одесской области не хотел стоять в очереди и, чтобы пройти ее быстрее, обратился к пограничникам с «коммерческим предложением».

- В обоих случаях граждане были предупреждены об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу, находящемуся при исполнении им служебных обязанностей. После чего они отказались от своих противоправных намерений. Передача денег не состоялась, - рассказали в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по РК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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