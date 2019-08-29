В Крыму за два дня обнаружили 88 нетрезвых водителей

СЕГОДНЯ 11:53 2019-08-29T12:04:29+03:00

Один гражданин был "под наркотиками" Фото: "КП" Архив

Семь из них ранее уже привлекались к административной ответственности

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За выходные сотрудники ГИБДД в ходе рейдов обнаружили 88 водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.

Из них один был «под наркотиками», а еще 7 раньше уже привлекались к административной ответственности.

Рейды проводились с целью снизить уровень аварийности и ДТП с участием водителей, находящихся в стадии опьянения.

В ГИБДД напомнили, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. А также их лишат права управлять машиной на срок от 1,5 до 2 лет.

ВАЖНО

Если вам стало известно, что кто-либо управляет автомобилем, находясь в состоянии опьянения, сообщите об этом: (3652) 668-700 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU