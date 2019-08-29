Василию Лановому присвоили звание «Почетный гражданин Керчи»

СЕГОДНЯ 12:27 2019-08-29T12:30:00+03:00

Актер часто приезжает в город-герой и проводит творческие вечера

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Горсовет Керчи принял решение о присвоении звания «Почетный гражданин города-героя» актеру Василию Лановому.

Он приезжает в Керчь, часто проводит там творческие вечера, встречается с жителями и гостями города.

Кроме этого, решением горсовета определены те, кому вручат почетные знаки «За заслуги перед городом-героем Керчь» и местные жители, которые стали победителями рейтинга популярности «Золотой грифон».

СПРАВКА «КП»

Василий Лановой – советский и российский актер театра и кино, общественный деятель и театральный педагог. В 2019 году Владимир удостоил Василия Семеновича Ланового звания Герой Труда.

Также он 20 лет возглавляет Международный детский кинофестиваль «Алые паруса Артека».

ИСТОЧНИК KP.RU