Василию Лановому присвоили звание «Почетный гражданин Керчи»
Горсовет Керчи принял решение о присвоении звания «Почетный гражданин города-героя» актеру Василию Лановому.
Он приезжает в Керчь, часто проводит там творческие вечера, встречается с жителями и гостями города.
Кроме этого, решением горсовета определены те, кому вручат почетные знаки «За заслуги перед городом-героем Керчь» и местные жители, которые стали победителями рейтинга популярности «Золотой грифон».
СПРАВКА «КП»
Василий Лановой – советский и российский актер театра и кино, общественный деятель и театральный педагог. В 2019 году Владимир удостоил Василия Семеновича Ланового звания Герой Труда.
Также он 20 лет возглавляет Международный детский кинофестиваль «Алые паруса Артека».
ИСТОЧНИК KP.RU