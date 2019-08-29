На пожаре в Керчи эвакуировали шесть человек
Утром в однокомнатной квартире в Керчи по улице генерала Петрова вспыхнул пожар. На место немедленно выехали сотрудники МЧС.
Они эвакуировали из горящего здания 6 человек.
Оказалось, что пожар начался на балконе площадью три квадратных метра на 11-м этаже многоквартирного дома. Спасателям удалось в течение 20 минут ликвидировать огонь.
Помимо этого, этот же день, сотрудники МЧС тушили возгорание хозяйственных построек в поселках Раздольное, Симеиз. А также в Симферополе, в Раздольненском., Красногвардейском, Симферопольском и Кировском районах.
Пострадавших и жертв нет.
- С начала года в Крыму ликвидировали 3053 пожара, было эвакуировало 687 человек и спасено 83, - рассказал начальник ГУ МЧС РФ по РК Александр Еремеев.
ИСТОЧНИК KP.RU