2019-08-29T13:22:19+03:00
Общество

На пожаре в Керчи эвакуировали шесть человек

Возгорание произошло в квартире по улице Генерала Петрова
Александра КОРШУНОВА
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Всего с начала года спасатели ликвидировали в Крыму больше трех тысяч пожаров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РКВсего с начала года спасатели ликвидировали в Крыму больше трех тысяч пожаров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК
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Утром в однокомнатной квартире в Керчи по улице генерала Петрова вспыхнул пожар. На место немедленно выехали сотрудники МЧС.

Они эвакуировали из горящего здания 6 человек.

Оказалось, что пожар начался на балконе площадью три квадратных метра на 11-м этаже многоквартирного дома. Спасателям удалось в течение 20 минут ликвидировать огонь.

Помимо этого, этот же день, сотрудники МЧС тушили возгорание хозяйственных построек в поселках Раздольное, Симеиз. А также в Симферополе, в Раздольненском., Красногвардейском, Симферопольском и Кировском районах.

Пострадавших и жертв нет.

- С начала года в Крыму ликвидировали 3053 пожара, было эвакуировало 687 человек и спасено 83, - рассказал начальник ГУ МЧС РФ по РК Александр Еремеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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