На мысе Меганом легковушка с 15-метровой высоты рухнула прямо на пляж

СЕГОДНЯ 13:52 2019-08-29T13:54:05+03:00

К счастью, никто не пострадал. Фото: пресс-служба МЧС РК

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В Крыму на мысе Меганом машина марки Opel Astra рухнула с высоты 12-15 метров прямо на пляж. Водитель не обеспечил фиксацию автомобиля, поэтому он начал движение сам по себе.

И как результат – упал с горы.

После ЧП очевидцы обратились к спасателям. На место происшествия немедленно выехали спасатели.

Машина рухнула на палатку, где делали массаж. Фото: пресс-служба МЧС РК

Оказалось, что машина упала на палатку, где оказывали услуги массажа.

- По счастливой случайности, в тот момент ни в палатке, ни рядом с ней людей не было, поэтому пострадавших непосредственно от падения автомобиля нет, - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.

Одной из девушек стало плохо от увиденного. Фото: МЧС РК

Но вот девушке, которая в этот момент находилась на пляже, стало плохо от увиденного. К счастью, на месте аварии работали сотрудники «скорой» помощи, ей своевременно оказали медицинскую помощь.

Кроме этого, сотрудники МЧС предприняли все меры противопожарной безопасности, чтобы не допустить возгорания машины из-за падения.

ИСТОЧНИК KP.RU