На мысе Меганом легковушка с 15-метровой высоты рухнула прямо на пляж
В Крыму на мысе Меганом машина марки Opel Astra рухнула с высоты 12-15 метров прямо на пляж. Водитель не обеспечил фиксацию автомобиля, поэтому он начал движение сам по себе.
И как результат – упал с горы.
После ЧП очевидцы обратились к спасателям. На место происшествия немедленно выехали спасатели.
Машина рухнула на палатку, где делали массаж. Фото: пресс-служба МЧС РК
Оказалось, что машина упала на палатку, где оказывали услуги массажа.
- По счастливой случайности, в тот момент ни в палатке, ни рядом с ней людей не было, поэтому пострадавших непосредственно от падения автомобиля нет, - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.
Одной из девушек стало плохо от увиденного. Фото: МЧС РК
Но вот девушке, которая в этот момент находилась на пляже, стало плохо от увиденного. К счастью, на месте аварии работали сотрудники «скорой» помощи, ей своевременно оказали медицинскую помощь.
Кроме этого, сотрудники МЧС предприняли все меры противопожарной безопасности, чтобы не допустить возгорания машины из-за падения.
ИСТОЧНИК KP.RU