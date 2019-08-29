Ушли из дома и не вернулись: В Крыму полицейские ищут двух подростков

СЕГОДНЯ 15:33 2019-08-29T16:32:05+03:00

Ребят нет дома уже больше трех дней. Фото: пресс-служба МВД по РК

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В Ялте ищут двух подростков, которые ушли из дома на пляж в поселке Кореиз 25 августа. До сих пор они не вернулись и от них нет никакой информации.

Сейчас полицейские устанавливают местонахождение десятилетного Матвея Сергеевича Кушнаренко (дата рождения: 17.07.2019) и его брата, уроженца Пермского края, 18-летнего Дениса Сергеевича Михеева (04.06.2001).

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Приметы Кушнаренко М.С.: на вид 10, рост 120 см, худощавого телосложения, лицо овальное, губы средние, волосы светлого цвета. Был одет: футболка черного цвета, шорты синего цвета, сандалии серого цвета.

Приметы Михеева Д.С.: рост 170 см, на вид 18-19 лет, худощавого телосложения, волосы светлого цвета. Одет был в пайту черного цвета, шорты темного цвета, кроссовки черного цвета.

В МВД по РК просят, при получении информации о местонахождении пропавших ,сообщить по телефонам: (3652) 667-588, 8 (3654) 23-50-46, 23-09-20.

ИСТОЧНИК KP.RU