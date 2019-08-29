В Ялте обещают снести все незаконные заборы
Глава администрации Ялты Алексей Челпанов пообещал снести все незаконные заборы. В основном речь идет о самовольно установленных в центре города оградах палисадников многоквартирных домов.
В ближайшее время будут приняты правила землепользования и застройки, которые и урегулируют данный вопрос.
- В первую очередь демонтаж незаконно установленных конструкций силами служб ДЖКХ уже в ближайшее время начнется в центре города. Зачистке подвергнется улица Карла Маркса, там снесут навесы и другие конструкции, которые установлены без документов, - сообщили в пресс-службе администрации.
Кроме этого, власти хотят снести и те капстроения, которые признаны самовольными.
В первую очередь это касается объектов, расположенных в центральной части города, парковых зонах и исторических местах.
ИСТОЧНИК KP.RU