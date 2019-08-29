2019-08-29T16:35:01+03:00
Общество

В Ялте обещают снести все незаконные заборы

Демонтаж начнется в ближайшее время в центре города
Александра КОРШУНОВА
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Они выглядят неопрятно и портят внешний вид города. Фото: пресс-служба администрации ЯлтыОни выглядят неопрятно и портят внешний вид города. Фото: пресс-служба администрации Ялты
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Глава администрации Ялты Алексей Челпанов пообещал снести все незаконные заборы. В основном речь идет о самовольно установленных в центре города оградах палисадников многоквартирных домов.

В ближайшее время будут приняты правила землепользования и застройки, которые и урегулируют данный вопрос.

- В первую очередь демонтаж незаконно установленных конструкций силами служб ДЖКХ уже в ближайшее время начнется в центре города. Зачистке подвергнется улица Карла Маркса, там снесут навесы и другие конструкции, которые установлены без документов, - сообщили в пресс-службе администрации.

Кроме этого, власти хотят снести и те капстроения, которые признаны самовольными.

В первую очередь это касается объектов, расположенных в центральной части города, парковых зонах и исторических местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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