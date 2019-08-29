В Алуште построят новый причал за 174 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 16:53 2019-08-29T17:15:42+03:00

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Причал в Алуште находится в непригодном состоянии, его признали аварийным. Из-за этого приняли решение о сносе и строительстве нового.

Как рассказали в Минтрансе РК, на эти цели выделят 174 миллиона рублей. Возможно, данная цифра будет скорректирована после прохождения "Главгосэкспертизы".

- Работы по реконструкции портопункта нужно было выполнить еще до 1 марта 2017 года, но работа подрядчика по геологическим изысканиям поставила под сомнения его работу. Из-за этого с ним расторгли контракт, - рассказали в пресс-службе администрации Ялты.

После приняли решение о возобновлении строительства, но за счет республиканского бюджета. В результате удалось заключить контракт с другим подрядчиком.

Уже проведены изыскательные работы, разработан проект и получено положительное заключение экологической экспертизы.

После этого документы передали в "Главгосэкспертизу", а после внесения замечаний их подали повторно.

ИСТОЧНИК KP.RU