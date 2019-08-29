2019-08-29T17:52:26+03:00
Общество

Модульный детский сад «Ручеек» на 100 мест открыли в Керчи

Правительство Крыма хочет в ближайшие годы решить проблему с очередями в дошкольные учреждения
Александра КОРШУНОВА
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Очереди в детсады для Крыма остаются актуальной проблемойОчереди в детсады для Крыма остаются актуальной проблемойФото: "КП" Архив
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В Керчи открыли модульный корпус детского сада «Ручеек». Это обеспечило городу дополнительно 100 мест.

Вообще, этот детсад работает с 1975 года, но в этом году на его территории установили этот новый модульный корпус.

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов подчеркнул, что создание достойных условий для образования детей и ликвидация очередей в садики – это главные задачи для власти.

- Крым должен навсегда перевернуть ту страницу, когда родители не могли устроить детей в детский сад. Я уверен, в ближайшие годы мы эту проблему полностью решим, - подчеркнул Константинов, пишет Крымское информационное агентство.

Всего за три года в основном здании сада заменили оконные блоки, сделали кровлю, провели косметический ремонт, купили мебель, усовершенствовали медицинский кабинет и пищеблок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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