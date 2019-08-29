Модульный детский сад «Ручеек» на 100 мест открыли в Керчи
В Керчи открыли модульный корпус детского сада «Ручеек». Это обеспечило городу дополнительно 100 мест.
Вообще, этот детсад работает с 1975 года, но в этом году на его территории установили этот новый модульный корпус.
Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов подчеркнул, что создание достойных условий для образования детей и ликвидация очередей в садики – это главные задачи для власти.
- Крым должен навсегда перевернуть ту страницу, когда родители не могли устроить детей в детский сад. Я уверен, в ближайшие годы мы эту проблему полностью решим, - подчеркнул Константинов, пишет Крымское информационное агентство.
Всего за три года в основном здании сада заменили оконные блоки, сделали кровлю, провели косметический ремонт, купили мебель, усовершенствовали медицинский кабинет и пищеблок.
ИСТОЧНИК KP.RU