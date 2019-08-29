Крым входит в топ-15 российских регионов с самым низким уровнем инфляции

СЕГОДНЯ 18:05 2019-08-29T18:22:34+03:00

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В 2019 году в Крыму инфляция ниже, чем в 17 регионах Российской Федерации. В июле этот показатель составил 5,2%. Республика входит в 15 регионов РФ с самым низким уровнем инфляции.

- За месяц она снизилась на 0,2 процентных пункта, что связано в основном с замедлением роста цен на продовольственные товары, составляющие больше половины потребительской корзины крымчан, - сообщила «Крымской газете» управляющий отделением по Республике Крым Южного Главного управления Центрального банка Российской Федерации Ирина Яблучанская.

По ее словам, наибольшее влияние на продовольственную инфляцию в Крыму оказывает прирост цен на мясную продукцию и овощи. В июне темп роста снизился, а потому и инфляция замедлилась на 0,1%.

Больше всего подешевели овощи «борщевого набора» (свекла, картофель, морковь). Кроме того, в июле снизились темпы повышения цен на сахар.

- Это обусловлено более ранним, чем в прошлом году, поступлением на рынки нового урожая, - отметила Ирина Яблучанская.

ИСТОЧНИК KP.RU