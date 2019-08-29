Севастопольские пенсионеры будут получать доплаты из бюджета города

СЕГОДНЯ 20:10 2019-08-29T20:12:31+03:00

Сейчас разницу между пенсией и прожиточным минимумом компенсируют из федерального бюджета

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В 2020 году пенсионеры Севастополя перестанут получать доплаты из федерального бюджета. Это связано с тем, что в регионе увеличили сумму прожиточного минимума, а в следующем году она превысит общероссийский показатель.

- Это значит, что в 2020 году мы не будем получать федеральную социальную доплату на лиц, которые имеют пенсию ниже величины прожиточного минимума, - передает ForPost слова и.о. директора департамента труда и соцзащиты Станислав Борисенко.

По его словам, доплату будут выделять из регионального бюджета, на это запланировано 20,6 миллионов рублей.

Во втором квартале 2019 года сумма прожиточного минимума составляет 11 538 рублей, а для пенсионеров – 9 514 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU