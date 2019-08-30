2019-08-30T07:47:08+03:00
Общество

Малооблачно, ветрено, жарко: погода в Крыму на 30 августа

Чрезвычайная пожарная опасность на острове сохраняется
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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По всему Крыму ожидается малая облачностьПо всему Крыму ожидается малая облачностьФото: Иван КОСТОГРЫЗОВ
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30 августа в Крыму ожидается жаркий день с переменной облачностью. Днем температура воздуха поднимется до +28-30 градусов. Сохранится северо-восточный ветер до 17 метров в секунду и чрезвычайная пожарная опасность.

Температура воздуха Симферополе сегодня будет достигать 27-28 градусов, преобладать будет переменная облачность. Осадков не предвидится, однако будет дуть северо-восточный ветер с порывами до 17 метров в секунду.

В Севастополе в эту пятницу также малооблачно, до +28 градусов тепла. Ожидается северо-восточный ветер до 12 метров в секунду.

На ЮБК осадков также не ожидается. Будет дуть северо-восточный ветер с порывами до 17 м.с, будет небольшая облачность .Воздух прогреется до 29 градусов тепла.

В Керчи сегодня малооблачно и без осадков. Также северо-восточный ветер с порывами до 17 метров в секунду, температура воздуха днем ожидается в районе 27 градусов тепла. Черное море прогреется до 23 -25 градусов, наиболее холодная вода ожидается в районе Евпатории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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