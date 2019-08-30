Малооблачно, ветрено, жарко: погода в Крыму на 30 августа
30 августа в Крыму ожидается жаркий день с переменной облачностью. Днем температура воздуха поднимется до +28-30 градусов. Сохранится северо-восточный ветер до 17 метров в секунду и чрезвычайная пожарная опасность.
Температура воздуха Симферополе сегодня будет достигать 27-28 градусов, преобладать будет переменная облачность. Осадков не предвидится, однако будет дуть северо-восточный ветер с порывами до 17 метров в секунду.
В Севастополе в эту пятницу также малооблачно, до +28 градусов тепла. Ожидается северо-восточный ветер до 12 метров в секунду.
На ЮБК осадков также не ожидается. Будет дуть северо-восточный ветер с порывами до 17 м.с, будет небольшая облачность .Воздух прогреется до 29 градусов тепла.
В Керчи сегодня малооблачно и без осадков. Также северо-восточный ветер с порывами до 17 метров в секунду, температура воздуха днем ожидается в районе 27 градусов тепла. Черное море прогреется до 23 -25 градусов, наиболее холодная вода ожидается в районе Евпатории.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Погода в Крыму»