Олег Сенцов, осужденный за подготовку теракта в Крыму, отпущен на свободу

СЕГОДНЯ 08:17 2019-08-30T09:53:22+03:00

Это произошло в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной

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Режиссера Олега Сенцова, осужденного на 20 лет тюрьмы за подготовку теракта в Крыму, освободили в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной. Об этом сообщил в своем Facebook генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка

- Обмен завершился: моряки, Сенцов,Карпюк, Балух, Гриб летят домой, - текст такого содержания запостил на своей официальной странице Рябошапка.

Напомним, 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал Олега Сенцова виновным в подготовке в Крыму нескольких терактов,, а также в создании на территории нашей страны ячейки запрещенной в России организации «Правый сектор».

До этого момента он отбывал свой двадцатилетний срок в колонии города Лабытнанги. Неизвестно, участвовали ли в обмене его сообщники Александр Кольченко, который получил тогда 10 лет, а также Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получившие по семь лет тюремного заключения

ИСТОЧНИК KP.RU