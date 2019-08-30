2019-08-30T09:53:22+03:00
Общество

Олег Сенцов, осужденный за подготовку теракта в Крыму, отпущен на свободу

Это произошло в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Фото осужденного за терроризм Сенцова, предоставленное пресс-службой уполномоченного по защите прав человека в РоссииФото осужденного за терроризм Сенцова, предоставленное пресс-службой уполномоченного по защите прав человека в РоссииФото: Архив "КП"
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Режиссера Олега Сенцова, осужденного на 20 лет тюрьмы за подготовку теракта в Крыму, освободили в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной. Об этом сообщил в своем Facebook генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка

- Обмен завершился: моряки, Сенцов,Карпюк, Балух, Гриб летят домой, - текст такого содержания запостил на своей официальной странице Рябошапка.

Напомним, 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал Олега Сенцова виновным в подготовке в Крыму нескольких терактов,, а также в создании на территории нашей страны ячейки запрещенной в России организации «Правый сектор».

До этого момента он отбывал свой двадцатилетний срок в колонии города Лабытнанги. Неизвестно, участвовали ли в обмене его сообщники Александр Кольченко, который получил тогда 10 лет, а также Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получившие по семь лет тюремного заключения

ИСТОЧНИК KP.RU

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