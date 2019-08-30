В Партените во время шторма утонул мужчина

СЕГОДНЯ 10:07 2019-08-30T10:07:16+03:00

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В Крыму, в поселке Партненит, произошло ЧП. Там во время шторма свыше трех баллов утонул мужчина.

Его тело достали на берег, он уже не подавал признаков жизни.

Сейчас по данному факту проводится расследование.

Кроме этого, в этот же день в районе мыса Рыбачий в Судаке на катамаране уносило 3 человек, из них два ребенка.

- К месту происшествия был немедленно направлен сотрудник ГИМС на маломерном судне. Пострадавшие были доставлены на берег, в медицинской помощи не нуждались, - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.

Всего с начала года спасатели зафиксировали 63 происшествия на воде, погибло 43 человека.

Напомним, на днях в пяти метрах от берег в Ялте нашли труп мужчины. Тело из воды вытащили очевидцы, а медики, которые прибыли на место ЧП, констатировали смерть.

ИСТОЧНИК KP.RU