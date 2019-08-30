2019-08-30T11:30:06+03:00
Общество

На месяц в Севастополе продлили особый противопожарный режим

В городе установилась высокая температура
Александра КОРШУНОВА
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Он продлится 21 деньОн продлится 21 деньФото: Надежда ДАЦЮК
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В Севастополе в связи с высокой среднесуточной температурой растет число возгораний на открытых территориях. В том числе это касается и лесных массивов, где установлен 4 класс пожарной опасности.

- С целью предупреждения чрезвычайных ситуаций предлагается установить с 30 августа 2019 года сроком на 21 календарный день особый противопожарный режим на отдельных территориях города включающих в себя: 15 населенных пунктов, 5 участковых лесничеств, 35 садовых товариществ, 8 баз отдыха, земли сельскохозяйственного назначения, - сообщил и.о. директора департамента общественной безопасности Дмитрий Крупкин.

Власти надеятся, что это позволит снизить степень пожарной опасности и не допустить возникновение пожаров.

КОНКРЕТНО

Особый противопожарный режим ввели в садах: Верхнесадовой, Фруктовой, Черноречье, Штурмовое, Кизиловое, Орлиное, Резервное, Тыловое, Широкое, Родное и Терновка.

Также это касается города Инкерман и поселка Сахарная Головка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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