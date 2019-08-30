В крымских лагерях в 2019 году отдохнули 188 тысяч детей

СЕГОДНЯ 11:25 2019-08-30T11:31:21+03:00

На оздоровление в Крым приезжали дети из ДНР и ЛНР Фото: "КП" Архив

На полуострове побывали 1,4 тысячи ребят из других субъектов России

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В 2019 году в санаториях и летних лагерях Крыма отдохнули 188 тысяч детей. Большинство из них местные ребята – 133 тысячи, а еще 1,4 тысячи прибыли на полуостров из других регионов России, включая ДНР и ЛНР.

Глава РК Сергей Аксенов отметил, что детских отдых – это одно из наиболее востребованных и важных направлений развития курортной области Крыма.

- Курсы оздоровления в детских санаторно-курортных учреждениях прошли более 9 тысяч детей. В лагерях государственного унитарного предприятия Республики Крым «Солнечная Таврика» побывали более 9,5 тысяч детей, более 4 тысяч из них – жители нашего региона, - дополнил Аксенов.

Кстати, с начала года в Крыму отдохнуло 5,1 миллиона туристов. Большинство из них добрались на полуостров по мосту через Керченский пролив.

ИСТОЧНИК KP.RU