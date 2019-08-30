В крымских лагерях в 2019 году отдохнули 188 тысяч детей
В 2019 году в санаториях и летних лагерях Крыма отдохнули 188 тысяч детей. Большинство из них местные ребята – 133 тысячи, а еще 1,4 тысячи прибыли на полуостров из других регионов России, включая ДНР и ЛНР.
Глава РК Сергей Аксенов отметил, что детских отдых – это одно из наиболее востребованных и важных направлений развития курортной области Крыма.
- Курсы оздоровления в детских санаторно-курортных учреждениях прошли более 9 тысяч детей. В лагерях государственного унитарного предприятия Республики Крым «Солнечная Таврика» побывали более 9,5 тысяч детей, более 4 тысяч из них – жители нашего региона, - дополнил Аксенов.
Кстати, с начала года в Крыму отдохнуло 5,1 миллиона туристов. Большинство из них добрались на полуостров по мосту через Керченский пролив.
ИСТОЧНИК KP.RU