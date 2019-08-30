На участке в два гектара крымские полицейские нашли 13 кустов конопли

СЕГОДНЯ 13:22 2019-08-30T13:42:41+03:00

Экспертиза подтвердила, что это наркотические вещества. Фото: пресс-служба МВД по РК

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В одном из сел Симферопольского района обнаружили участок площадью около двух гектаров. Там росли кусты, похожие на коноплю.

Как подтвердила экспертиза, эти растения действительно являются кустами конопли. Они не подвергались культивированию, при этом содержат наркотические вещества.

- Всего на участке произрастало порядка 13 тысяч кустов конопли, - рассказали в пресс-службе МВД по РК.

Оказалось, что земельный участок принадлежит садовому товариществу одного из сельских советов.

Сотрудники полиции возбудили дело об административном правонарушении. Руководству сельсовета вынесли предписание об уничтожении растений в течении 10 дней.

В итоге под контролем полиции все обработали, а собранную продукцию уничтожили.

В МВД напоминают, что, если не исполнить предписание, то должностным лицам грозит штраф от 3 до 4 тысяч рублей, а юридическим лицам - от 30 до 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU