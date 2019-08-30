2019-08-30T13:42:41+03:00
Общество

На участке в два гектара крымские полицейские нашли 13 кустов конопли

Сельский совет должен уничтожить растения в течение 10 дней
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Экспертиза подтвердила, что это наркотические вещества. Фото: пресс-служба МВД по РКЭкспертиза подтвердила, что это наркотические вещества. Фото: пресс-служба МВД по РК
Изменить размер текста:

В одном из сел Симферопольского района обнаружили участок площадью около двух гектаров. Там росли кусты, похожие на коноплю.

Как подтвердила экспертиза, эти растения действительно являются кустами конопли. Они не подвергались культивированию, при этом содержат наркотические вещества.

- Всего на участке произрастало порядка 13 тысяч кустов конопли, - рассказали в пресс-службе МВД по РК.

Оказалось, что земельный участок принадлежит садовому товариществу одного из сельских советов.

Сотрудники полиции возбудили дело об административном правонарушении. Руководству сельсовета вынесли предписание об уничтожении растений в течении 10 дней.

В итоге под контролем полиции все обработали, а собранную продукцию уничтожили.

В МВД напоминают, что, если не исполнить предписание, то должностным лицам грозит штраф от 3 до 4 тысяч рублей, а юридическим лицам - от 30 до 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Непригодны для купания: Роспотребнадзор закрыл в Крыму 8 пляжей
На Крымском мосту легковушка влетела в отбойник
На мысе Фиолент в Севастополе складируют строительные отходы
На выборах 8 сентября в Крыму будет работать 247 комплексов обработки избирательных бюллетеней
Больше 10 улиц Симферополя остались без воды
В Севастополе избирательный участок оборудовали прямо в старом троллейбусе
На выезде из Крыма из-за ДТП образовалась пробка
В Симферополе уберут светофоры с секундным отсчетом
В СБУ сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной еще не состоялся
Ялтинская компания заплатит штраф за привлечение к работе нелегалов
Бомж с ножом грабил жительниц Симферополя
В крымских лагерях в 2019 году отдохнули 188 тысяч детей
На месяц в Севастополе продлили особый противопожарный режим
В Партените во время шторма утонул мужчина
Как проходит ремонт улицы Александра Невского в Симферополе
Малооблачно, ветрено, жарко: погода в Крыму на 30 августа
Севастопольские пенсионеры будут получать доплаты из бюджета города
Крым входит в топ-15 российских регионов с самым низким уровнем инфляции
Модульный детский сад «Ручеек» на 100 мест открыли в Керчи
В Судаке завершается строительство школы на 800 мест
"Думала, с ума сойду от страха!": Жительница Ялты нашла в туалете скорпиона
В Алуште построят новый причал за 174 миллиона рублей
В Ялте обещают снести все незаконные заборы
Ушли из дома и не вернулись: В Крыму полицейские ищут двух подростков
В Симферополе разыскивают владельцев шести брошенных машин
На мысе Меганом легковушка с 15-метровой высоты рухнула прямо на пляж
На пожаре в Керчи эвакуировали шесть человек