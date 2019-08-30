2019-08-30T14:07:51+03:00
Общество

Ялтинская компания заплатит штраф за привлечение к работе нелегалов

Иностранцы работали без необходимых для этого документов
Александра КОРШУНОВА
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Иностранцев выдворят за пределы России. Фото: пресс-служба МВД по РКИностранцев выдворят за пределы России. Фото: пресс-служба МВД по РК
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В ходе рейда сотрудники МВД и ФСБ выявили строительную компанию, которая привлекала к работе иностранцев.

Предприятие занимается застройкой нежилых помещений. У них работали шесть граждан соседнего с Крымом государства без соответствующего патента.

В отношении нарушителей составлены административные материалы. Им грозит штраф и выдворение за пределы России.

- Кроме того, руководитель предприятия, на территории которого проводилось незаконное привлечение рабочей силы иностранцев, также понесет ответственность. – сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Суд постановил назначить ему штраф в размере 250 тысяч рублей.

Кстати, в марте на симферопольском рынке поймали иностранцев-нелегалов. Там семь мужчин работали грузчиками. На них составили административные протоклы. Работодатель также понесет наказание за привлечение людей к работе без разрешительных документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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