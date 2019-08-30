В СБУ сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной еще не состоялся

СЕГОДНЯ 14:37 2019-08-30T14:37:53+03:00

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Переговоры по обмену заключенными пока еще продолжаются, и информация об освобождении пока не соответствует действительности, сообщила официальный спикер СБУ Елена Гитлянская на Facebook.

- В очередной раз призываю не распространять непроверенную информацию о сроках освобождения. Как я писала с утра, процесс переговоров еще длится, когда сроки будут определены - мы обязательно оповестим общество, - сообщила Гитлянская.

О том, что процесс обмена пленными завершен, в соцсетях успели написать несколько видных украинских политиков, в том числе новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка. Позднее эту информацию опровергли в офисе президента Зеленского.

Как сообщает источник КП -Крым, в списках на обмен могут оказаться трое крымчан. Пока официальных списков нет, однако, возможно, среди них будут военнослужащие Максим Одинцов и Александр Баранов, похищенные СБУ на границе с Крымом в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU