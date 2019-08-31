Погода в Крыму на 31 августа: сухо и тепло до +30
31 августа, на Крымском полуострове в силе чрезвычайная пожарная опасность и штормовое предупреждение.
- В Симферополе небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с., - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС». - Температура воздуха днем 28…30º.
Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.
На Южном берегу Крыма небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.
В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 12-15 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.
Температура воды в Черном море: в Феодосии 24°, Алуште 24°, Ялте 24°, Севастополе 22…24° и Евпатории 24°.
ИСТОЧНИК KP.RU