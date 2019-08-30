2019-08-30T14:57:06+03:00
Общество

В Симферополе уберут светофоры с секундным отсчетом

Они будут регулироваться автоматически
Александра КОРШУНОВА
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Недавно на некоторых улицах города ввели реверсивное движениеНедавно на некоторых улицах города ввели реверсивное движениеФото: "КП" Архив
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Директор МБУ «Город» Антон Подабед рассказал, что в Симферополе больше не будет светофоров с секундным отчетом. Сейчас город постепенно переходит к системе дистанционного управления.

Благодаря «зеленой волне» на всех светофорах можно установить зеленый свет до тех пор, пока пробка не рассосется.

Кроме этого, в планах администрации Симферополя сделать реверсивное движение возле Соборной мечети на улице Ялтинской. Так как условия там не позволяют расширить дорогу на этом участке, поэтому реверс может помочь, пишет «Крымская газета».

Напомним, недавно в городе открыли полосу с таким движением – от улицы Глинки до Арекет. Это сделано для того, чтобы предотвратить заторы и разгрузить участок дороги.

- Реверсивное движение дает хорошие результаты, - высказались в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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