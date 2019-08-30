В Севастополе избирательный участок оборудовали прямо в старом троллейбусе

СЕГОДНЯ 15:30 2019-08-30T15:31:56+03:00

Ни в одном из 4 сел Байдарской долины нет сельского клуба

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В Севастополе, в селе Широкое оборудовали "креативный" избирательный участок в списанном троллейбусе - такой информацией врио губернатора Севастополя поделился на своей странице в Instagram.

- Да, выглядит он вот так, - подписал фотографию Михаил Развожаев. - Старый троллейбус, который стоит, покосившись на обочине.

Чиновник сообщил, что такой формат участков для сельских территорий утвердили еще в мае.

Организаторы позаботились и об удобствах для избирателей. Фото: razvozhaev.m/Instagram

- Это, конечно, позорище и никуда не годится, - негодует руководитель города-героя. - Сегодня же эти троллейбусы сказал увезти, будем ставить хорошие летние шатры, чтобы создать людям цивилизованные условия для голосования.

Он считает, что лучше всего для выборов подходит сельский клуб, но ни в одном из 4 сел Байдарской долины нет действующих учреждений культуры. Их еще в 2014 году закрыли на ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU