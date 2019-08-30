Больше 10 улиц Симферополя остались без воды
Это связано с ремонтными работами
В течение дня вода отключалась еще по двум адресамФото: Александра КОРШУНОВА
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В Симферополе больше 10 улиц остались без воды из-за проведения ремонтных работ. На части услугу подадут до 16.00, а некоторым потребителям понадобится подождать еще час.
В 16.00 воду включат на улицах: Чапаева, Советская, Свиридова, Калинина, а также прилегающие улицы и переулки.
В 17.00 воду включат на улицах: Дзержинского, Декабристов, Б. Хмельницкого, Менделеева, М. Жукова 35, 37, 39; а также бульвар Франко.
Кроме этого, днем отключалась вода на улице Линейная и Тренева.
ИСТОЧНИК KP.RU