2019-08-30T16:05:16+03:00
Общество

Больше 10 улиц Симферополя остались без воды

Это связано с ремонтными работами
Александра КОРШУНОВА
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В течение дня вода отключалась еще по двум адресамВ течение дня вода отключалась еще по двум адресамФото: Александра КОРШУНОВА
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В Симферополе больше 10 улиц остались без воды из-за проведения ремонтных работ. На части услугу подадут до 16.00, а некоторым потребителям понадобится подождать еще час.

В 16.00 воду включат на улицах: Чапаева, Советская, Свиридова, Калинина, а также прилегающие улицы и переулки.

В 17.00 воду включат на улицах: Дзержинского, Декабристов, Б. Хмельницкого, Менделеева, М. Жукова 35, 37, 39; а также бульвар Франко.

Кроме этого, днем отключалась вода на улице Линейная и Тренева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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