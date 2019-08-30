На выборах 8 сентября в Крыму будет работать 247 комплексов обработки избирательных бюллетеней

СЕГОДНЯ 16:31 2019-08-30T16:31:37+03:00

Их часто используют по всей России. Фото: Крымское информационное агенство

Они могут отличить настоящий документ от поддельного

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В Симферополе презентовали комплексы обработки избирательных бюллетеней. Всего на выборах 8 сентября в Крыму их будет работать 247. Об этом рассказал председатель Избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев.

- 137 комплексов обработки избирательных бюллетеней будут работать по Симферополю, 10 в Алуште, 29 в Ялте, 18 в Феодосии, 23 в Керчи, 9 в Саках и 21 в Евпатории, - дополнил Малышев, приводит его слова Крымское информационное агентство.

Как рассказала начальник информационного управления Государственной автоматизированной системы «Выборы» аппарата Избирательной комиссии РК Елена Петриенко, у России большой опыт использования таких комплексов.

Кроме этого, на избирательном участке будут работать по два оператора, они будут следить за техникой и помогать избирателям разбираться с ней.

Помимо этого, каждый аппарат оснащен сканирующей линейкой, она может отличить оригинальный бюллетень от подделки.

ИСТОЧНИК KP.RU