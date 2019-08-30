Непригодны для купания: Роспотребнадзор закрыл в Крыму 8 пляжей
За неделю, с 23 по 30 августа, Роспотребнадзор Крыма исследовал пляжи, по показателям 521 пробы, 8 – не соответствуют санитарным правилам и нормативам по микробиологическим показателям.
Пляжи «с нарушениями» нашли в Алуште, Севастополе, Ленинском и Бахчисарайском районах.
- По фактам выявленных нестандартных проб морской воды территориальными отделами вынесены постановления о временном ограничении купания, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по РК и Севастополю.
Так, например, в Севастополе закрыли два пляжа.
Кроме этого ведомство исследовало 6,5 тысяч проб морской воды на микробиологические показатели, из них 160 не отвечали требованиям безопасности.
Кстати, в крымских лагерях с начала 2019 года отдохнули 188 тысяч детей. На полуострове побывали 1,4 тысячи ребят из других стран.
ИСТОЧНИК KP.RU