2019-08-30T17:47:30+03:00
Общество

Непригодны для купания: Роспотребнадзор закрыл в Крыму 8 пляжей

Они не соответствуют санитарным требованиям
Александра КОРШУНОВА
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Два из них находятся в СевастополеДва из них находятся в СевастополеФото: Александра КОРШУНОВА
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За неделю, с 23 по 30 августа, Роспотребнадзор Крыма исследовал пляжи, по показателям 521 пробы, 8 – не соответствуют санитарным правилам и нормативам по микробиологическим показателям.

Пляжи «с нарушениями» нашли в Алуште, Севастополе, Ленинском и Бахчисарайском районах.

- По фактам выявленных нестандартных проб морской воды территориальными отделами вынесены постановления о временном ограничении купания, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по РК и Севастополю.

Так, например, в Севастополе закрыли два пляжа.

Кроме этого ведомство исследовало 6,5 тысяч проб морской воды на микробиологические показатели, из них 160 не отвечали требованиям безопасности.

Кстати, в крымских лагерях с начала 2019 года отдохнули 188 тысяч детей. На полуострове побывали 1,4 тысячи ребят из других стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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