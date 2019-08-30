В Крыму прошла уникальная гонка "Картинг без границ"

СЕГОДНЯ 19:57 2019-08-30T19:57:36+03:00

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В четверг, 29 августа 2019 года в Крыму состоялась уникальная благотворительная гонка «Картинг без границ» на Кубок Главы Республики. «Картинг без границ» – это необычный спортивный проект. Благодаря уникальному ручному управлению, установленному на технике, он позволяет людям имеющим инвалидность полноценно заниматься гоночным спортом.

В гонке приняло участие 70 человек из 20 городов России. Среди них были как профессионалы так и новички в данном виде спорта.

Среди финалистов конкурса оказались и крымчане. В общем зачете первое место занял Фролов Дмитрий из Москвы, второе - Юрий Булычев из Сафоново, а на третьем - наш земляк, Владлен Сметанин из города Саки.

Все участники отлично показали себя на трассе

- Мы счастливы возможности проводить картинг на гостеприимной крымской земле. Мы нашли здесь друзей и партнеров, поддержку Главы Республики и министерств. Мы знаем, что в Крыму нас ждут, - рассказала организатор проекта "Картинг без границ" Дарья Кузнецова.

ИСТОЧНИК KP.RU