2019-08-31T13:15:45+03:00
Общество

Бархатный сезон в Крым пройдет ярко и зрелищно: Фестивали, дегустации и походы

На полуострове осенью снижаются расценки на отдых и наступает более комфортная погода
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
В Крыму проходит много разных фестивалей.В Крыму проходит много разных фестивалей.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Август на исходе – Крымский полуостров вступает в бархатный сезон.

Чиновники обещают, что осенью в Крыму туристы смогут отдохнуть ничем не хуже, чем летом.

- Это время гастрономии, эногастрономических фестивалей, время наиболее комфортное для посещения горных троп, заповедников, идеальный сезон для того, чтобы знакомиться с историко-культурным наследием Крыма, - считает министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

Чиновник напоминает, что туристы и жители Крыма могут побывать на кинофестивалях, таких как, «Евразийский мост», «Солнечный остров». Пройдет и джазовый фестиваль Live in Blue Bay в Коктебеле, в Севастополе планируется проведение военно-исторических мероприятий. Не стоит оставлять без внимания и фестивали, где можно продегустировать местное вино или выпить ароматный кофе.

Напоминаем, что "КП"-Крым" писала о том, где и какие фестивали пройдут в Крыму в сентябре-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24