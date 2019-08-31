Бархатный сезон в Крым пройдет ярко и зрелищно: Фестивали, дегустации и походы

СЕГОДНЯ 12:45 2019-08-31T13:15:45+03:00

На полуострове осенью снижаются расценки на отдых и наступает более комфортная погода

Изменить размер текста: A A

Август на исходе – Крымский полуостров вступает в бархатный сезон.

Чиновники обещают, что осенью в Крыму туристы смогут отдохнуть ничем не хуже, чем летом.

- Это время гастрономии, эногастрономических фестивалей, время наиболее комфортное для посещения горных троп, заповедников, идеальный сезон для того, чтобы знакомиться с историко-культурным наследием Крыма, - считает министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

Чиновник напоминает, что туристы и жители Крыма могут побывать на кинофестивалях, таких как, «Евразийский мост», «Солнечный остров». Пройдет и джазовый фестиваль Live in Blue Bay в Коктебеле, в Севастополе планируется проведение военно-исторических мероприятий. Не стоит оставлять без внимания и фестивали, где можно продегустировать местное вино или выпить ароматный кофе.

Напоминаем, что "КП"-Крым" писала о том, где и какие фестивали пройдут в Крыму в сентябре-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU