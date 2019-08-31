В Крыму утвердили реконструкцию набережной в Коктебеле за 4 миллиарда рублей: Главу поселка на совещание не позвали

СЕГОДНЯ 13:56 2019-08-31T14:16:17+03:00

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Правительство региона одобрило проект концепции реконструкции набережной в Коктебеле. Правда, на заседание архитектурно-градостроительного совета, где утверждались документы, не пригласили главу администрации поселка Коктебель Валентину Прохоренко.

- По проекту набережная делится на 5 зон: тихая, парковая, культурно-историческая, спортивно-парковая и фестивальная, - сообщил Михаил Храмов, министр строительства и архитектуры РК на своей странице в соцсети. - Здесь будут построены кафе, беговые и вело- дорожки, скверы и ландшафтные парки, зеленые аллеи и фонтаны, зоны для занятия спортом и детские игровые площадки.

Чиновник отметил, что благоустройство начнется в 2020 году. Реконструкция, на которую в федеральном бюджетом предусмотрено свыше 4 миллиарда рублей, пройдет в рамках ФЦП.

Сообщение прокомментировала Валентина Прохоренко, глава администрации Коктебеля:

- Жаль не пригласили...

Михаил Храмов же пообещал:

- Исправимся. При проектировании готовы учесть пожелания главы.

ИСТОЧНИК KP.RU