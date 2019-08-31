2019-08-31T15:46:42+03:00
Общество

В Гурзуфе не осталось свободной земли для соцобъектов

Руководство Ялты хочет через суд возвращать муниципалитету участки, ставшими частными при Украине
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Земля на ЮБК в большой цене. Фото: Отдел информационной политики Администрации города ЯлтаЗемля на ЮБК в большой цене. Фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
Изменить размер текста:

В Гурзуфе не осталось ни одного свободного земельного участка.

- Считаю, что Гурзуф просто поставили на колени, - такое заявление сделал Алексей Челпанов, глава администрации Ялты.

Он подчеркнул, что за благоустройство поселка в украинские времена жители заплатили слишком большую цену. Чиновник считает, что на сегодняшний день поселку не дает комплексно развиваться «отсутствие свободных общественных территорий, перекрывающие вид на море заборы вокруг частных домовладений, да и сами домовладения и высотки, выросшие в Гурзуфе».

Руководитель мэрии Ялты отметил, что приходится через суд возвращать в муниципальную собственность территории, которые стали частными в украинские времена, чтобы бы начать развивать поселок.

Большим подспорьем в работе по высвобождению общественных территорий и зеленых зон должен стать утвержденный генплан Гурзуфа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Севастополь вернулся боевой корабль из Средиземного моря
В Севастополь вернулся боевой корабль из Средиземного моря
В Симферополе у 5-летней девочки угнали самокат-сигвей
В Крыму утвердили реконструкцию набережной в Коктебеле за 4 миллиарда рублей: Главу поселка на совещание не позвали
Бархатный сезон в Крым пройдет ярко и зрелищно: Фестивали, дегустации и походы
В Крыму чиновника оштрафовали на 5 тысяч рублей за некорректные ответы гражданам
Погода в Крыму на 31 августа: сухо и тепло до +30
В Крыму прошла уникальная гонка "Картинг без границ"
Непригодны для купания: Роспотребнадзор закрыл в Крыму 8 пляжей
На Крымском мосту легковушка влетела в отбойник
На мысе Фиолент в Севастополе складируют строительные отходы
На выборах 8 сентября в Крыму будет работать 247 комплексов обработки избирательных бюллетеней
Больше 10 улиц Симферополя остались без воды
В Севастополе избирательный участок оборудовали прямо в старом троллейбусе
На выезде из Крыма из-за ДТП образовалась пробка
В Симферополе уберут светофоры с секундным отсчетом