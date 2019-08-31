В Гурзуфе не осталось свободной земли для соцобъектов

СЕГОДНЯ 15:08 2019-08-31T15:46:42+03:00

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В Гурзуфе не осталось ни одного свободного земельного участка.

- Считаю, что Гурзуф просто поставили на колени, - такое заявление сделал Алексей Челпанов, глава администрации Ялты.

Он подчеркнул, что за благоустройство поселка в украинские времена жители заплатили слишком большую цену. Чиновник считает, что на сегодняшний день поселку не дает комплексно развиваться «отсутствие свободных общественных территорий, перекрывающие вид на море заборы вокруг частных домовладений, да и сами домовладения и высотки, выросшие в Гурзуфе».

Руководитель мэрии Ялты отметил, что приходится через суд возвращать в муниципальную собственность территории, которые стали частными в украинские времена, чтобы бы начать развивать поселок.

Большим подспорьем в работе по высвобождению общественных территорий и зеленых зон должен стать утвержденный генплан Гурзуфа.

ИСТОЧНИК KP.RU