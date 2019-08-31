2019-08-31T16:21:14+03:00
Происшествия

В Симферополе у 5-летней девочки угнали самокат-сигвей

На 52-летнего мужчину завели уголовное дело
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Подозреваемого задержали по горячим следам. Фото: архив "КП"Подозреваемого задержали по горячим следам. Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В дежурную часть полиции Симферополя принесла заявление молодая женщина. 34-летняя жительница столицы региона пожаловалась, что у ее 5-летней дочери прямо на детской площадке украли сигвей-самокат за 16 тысяч рублей.

- Сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершил 52-житель региона, - Республики Крым, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Пожилой мужчина рассказал, что увидел самокат, стоящий без присмотра на детской площадке. Недолго думая, он его похитил, чтобы потом продать.

Сотрудники крымской полиции сигвей изъяли, а на подозреваемого завели уголовное дело за «тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину». По п. «в» ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса РФ ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Севастополь вернулся боевой корабль из Средиземного моря
В Севастополь вернулся боевой корабль из Средиземного моря
В Гурзуфе не осталось свободной земли для соцобъектов
В Крыму утвердили реконструкцию набережной в Коктебеле за 4 миллиарда рублей: Главу поселка на совещание не позвали
Бархатный сезон в Крым пройдет ярко и зрелищно: Фестивали, дегустации и походы
В Крыму чиновника оштрафовали на 5 тысяч рублей за некорректные ответы гражданам
Погода в Крыму на 31 августа: сухо и тепло до +30
В Крыму прошла уникальная гонка "Картинг без границ"
Непригодны для купания: Роспотребнадзор закрыл в Крыму 8 пляжей
На Крымском мосту легковушка влетела в отбойник
На мысе Фиолент в Севастополе складируют строительные отходы
На выборах 8 сентября в Крыму будет работать 247 комплексов обработки избирательных бюллетеней
Больше 10 улиц Симферополя остались без воды
В Севастополе избирательный участок оборудовали прямо в старом троллейбусе
На выезде из Крыма из-за ДТП образовалась пробка
В Симферополе уберут светофоры с секундным отсчетом