В Симферополе у 5-летней девочки угнали самокат-сигвей

СЕГОДНЯ 16:20 2019-08-31T16:21:14+03:00

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В дежурную часть полиции Симферополя принесла заявление молодая женщина. 34-летняя жительница столицы региона пожаловалась, что у ее 5-летней дочери прямо на детской площадке украли сигвей-самокат за 16 тысяч рублей.

- Сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершил 52-житель региона, - Республики Крым, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Пожилой мужчина рассказал, что увидел самокат, стоящий без присмотра на детской площадке. Недолго думая, он его похитил, чтобы потом продать.

Сотрудники крымской полиции сигвей изъяли, а на подозреваемого завели уголовное дело за «тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину». По п. «в» ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса РФ ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU