В Севастополь из Средиземного моря вернулся боевой корабль
В Севастополь вернулся из дальнего похода корабль Черноморского флота: фрегат «Адмирал Григорович» выполнял задание в Атлантическом океане и в Средиземном море
- Торжественная церемония, посвященная возвращению корабля из дальнего похода, прошла под руководством командующего Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Осипова, - сообщает пресс-служба ЧФ.
На торжестве ряду офицеров, мичманов, старшин и матросов командующий ЧФ вручил госнаграды и ведомственные медали Минобороны за заслуги в укреплении обороноспособности страны и высокие личные показатели в служебной деятельности.
В Атлантическом океане и Средиземном море моряки-черноморцы проводили боевые учения по противовоздушной обороне. Военные охраняли и обороняли корабль на незащищенном рейде и отрабатывали совместные задачи с палубной авиацией.
ИСТОЧНИК KP.RU