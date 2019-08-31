В Севастополь из Средиземного моря вернулся боевой корабль

СЕГОДНЯ 16:48 2019-08-31T17:00:58+03:00

«Адмирал Григорович» находился в составе группировки ВМФ в Средиземном море. Фото: архив "КП"

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В Севастополь вернулся из дальнего похода корабль Черноморского флота: фрегат «Адмирал Григорович» выполнял задание в Атлантическом океане и в Средиземном море

- Торжественная церемония, посвященная возвращению корабля из дальнего похода, прошла под руководством командующего Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Осипова, - сообщает пресс-служба ЧФ.

На торжестве ряду офицеров, мичманов, старшин и матросов командующий ЧФ вручил госнаграды и ведомственные медали Минобороны за заслуги в укреплении обороноспособности страны и высокие личные показатели в служебной деятельности.

В Атлантическом океане и Средиземном море моряки-черноморцы проводили боевые учения по противовоздушной обороне. Военные охраняли и обороняли корабль на незащищенном рейде и отрабатывали совместные задачи с палубной авиацией.

ИСТОЧНИК KP.RU