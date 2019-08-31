В Севастополе 200 курсантов Черноморского высшего военно-морского училища приняли присягу

СЕГОДНЯ 19:46 2019-08-31T19:49:01+03:00

В город-герой приехали учиться выпускники школ из 40 регионов России

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Порядка 200 курсантов-первокурсников Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища имени П.С. Нахимова приняли Военную присягу.

- В 2019 году в ЧВВМУ им. П.С. Нахимова поступили выпускники школ из 40 регионов России, - сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Больше половины из них – это жители Севастополя и Республики Крым.

До военной присяги курсанты освоили программу начальной военно-морской подготовки, изучили общевоинские уставы, основы строевой подготовки и морской практики.

Проучившись пять лет курсанты станут младшими офицерами. Они будут специалистами по различным профилям, таких как, ракетное вооружение надводных кораблей, береговые ракетные артиллерийские комплексы, подводно-технические работы спецназначения, специальное обеспечение и эксплуатация специальных боеприпасов сил флота.

ИСТОЧНИК KP.RU