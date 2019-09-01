Погода в Крыму 1 сентября: Жарко, ветрено и сухо

СЕГОДНЯ 08:00 2019-09-01T08:04:42+03:00

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Первый день осени в Крыму обещает быть очень жарким, ветреным и сухим.

- В воскресенье и в начале рабочей недели погода в Крыму будет обуславливаться южной периферией антициклона. По-прежнему, сохранится сухая и теплая погода. Температура воздуха составит: ночью +11…+16, на побережье +17…+23; днем +26…+31, в горах +18…+23. Ветер северо-восточный умеренный, в степных и предгорных районах днем сильный 15-17 м/с, - говорится на сайте крымского гидрометцентра.

По-прежнему сохраняются чрезвычайная пожарная опасность и штормовое предупреждение.

Малооблачно, осадков не ожидается.

Температура воды в Феодосии, Алуште, Ялте, Севастополе +24, аналогично - в Азовском море. В Евпатории +23, в Севастополе +22, а самая прохладная водичка в Черноморском +21.

ИСТОЧНИК KP.RU