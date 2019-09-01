В главном вузе Крыма 1 сентября пройдет масштабный фестиваль для первокурсников
В программе - и спорт, и культура, и лекции
Фестиваль пройдет впервые
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В Крымском федеральном университете имени Вернадского в воскресенье, 1 сентября, впервые пройдет масштабный студентческий фестиваль «#CFUFEST».
Мероприятие состоится в главном корпусе КФУ им. В. И. Вернадского и на территории Ботанического сада им. Н. В. Багрова.
В программе - выступления спортсменов, культурные и творческие площадки для молодых деятелей искусства, а также открытые лекции и мастер-классы по разным направлениям.
- Это праздник для первокурсников, направленный на знакомство с университетом в неформальной обстановке, - говорится на сайте университета.
Начало фестиваля - в 15.00.
ИСТОЧНИК KP.RU