2019-09-01T13:34:57+03:00
Звезды

Корейские артисты выступили в крымской пещере

Исполнили классическую музыку [фото]
Анастасия ЖУКОВА
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Одной из площадок фестиваля стала Мраморная пещераОдной из площадок фестиваля стала Мраморная пещераФото: Михаил ПАТЛИС
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В Крыму впервые прошел Международный фестиваль исполнителей классической музыки «Dialog Classica», который собрал на одной сцене крымских и корейских артистов.

Открытие фестиваля прошло в Ливадийском дворце Фото: Михаил ПАТЛИС

Открытие фестиваля прошло в Ливадийском дворцеФото: Михаил ПАТЛИС

Фестиваль проходил с 28 по 31 августа на разных площадках - в Ливадийском дворце, Мраморной пещере, а также в залах Симферополя и Феодосии.

Публика прекрасно принимала корейских исполнителей Фото: Михаил ПАТЛИС

Публика прекрасно принимала корейских исполнителейФото: Михаил ПАТЛИС

Среди участников фестиваля - солисты и Камерный оркестр Крымской государственной филармонии, а также лауреаты международных конкурсов и фестивалей из Южной Кореи Со Донг Хён, Ким Джонг А, Ким Генг Нам, Джон Джин Генг, Чен Джи Енг.

Акустика в Мраморной пещере - удивительная! Фото: Михаил ПАТЛИС

Акустика в Мраморной пещере - удивительная!Фото: Михаил ПАТЛИС

Корейский флейтист-виртуоз Пак Те Хван выступил музыкальным руководителем фестиваля, а заслуженный деятель искусств Крыма Денис Карлов - художественным руководителем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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