Корейские артисты выступили в крымской пещере
В Крыму впервые прошел Международный фестиваль исполнителей классической музыки «Dialog Classica», который собрал на одной сцене крымских и корейских артистов.
Открытие фестиваля прошло в Ливадийском дворцеФото: Михаил ПАТЛИС
Фестиваль проходил с 28 по 31 августа на разных площадках - в Ливадийском дворце, Мраморной пещере, а также в залах Симферополя и Феодосии.
Публика прекрасно принимала корейских исполнителейФото: Михаил ПАТЛИС
Среди участников фестиваля - солисты и Камерный оркестр Крымской государственной филармонии, а также лауреаты международных конкурсов и фестивалей из Южной Кореи Со Донг Хён, Ким Джонг А, Ким Генг Нам, Джон Джин Генг, Чен Джи Енг.
Акустика в Мраморной пещере - удивительная!Фото: Михаил ПАТЛИС
Корейский флейтист-виртуоз Пак Те Хван выступил музыкальным руководителем фестиваля, а заслуженный деятель искусств Крыма Денис Карлов - художественным руководителем.
ИСТОЧНИК KP.RU