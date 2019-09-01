В Керчи близ судоходной набережной спасли двоих мужчин
В Керчи двое мужчин чуть не утонули близ судоходной набережной.
В субботу, 31 августа, друзья решили освежиться в море. Поплыли - и пропали из виду. К счастью, прохожие видели, как двое мужчин спускались в воду, и позвонили в службу спасения, когда те не вернулись.
Инцидент произошел примерно в 13.00.
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по РК
Сотрудники МЧС быстро нашли купальщиков, подняли их на борт моторной лодки и доставили на берег. 37-летний и 32-летний отдыхающие в медицинской помощи не нуждались. Спасатели провели с ними разъяснительную беседу о правилах безопасности на воде и отпустили домой.
С начала года спасатели вытащили из воды 146 человек в Крыму, 28 из них - дети, передает пресс-служба крымского главка МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU