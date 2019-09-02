2019-09-02T08:23:58+03:00
Общество

Погода в Крыму на 2 сентября: сухо и тепло до +31

На полуострове актуально штормовое предупреждение
Галина КОВАЛЕНКО
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На полуострове хозяйничает летняя, теплая погода.На полуострове хозяйничает летняя, теплая погода.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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2 сентября, понедельник, мальчишки и девчонки, а так же их родители, отмечают День знаний.

Погода, как на заказ, на улице тепло и солнечно, хотя в силе штормовое предупреждение и повышенная пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков, - сообщает Крымский гидрометцентр. - Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха днем 29…31. . В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.

Прогноз погоды по Керчи: малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 9-14 м/с, м/с. Температура воздуха днем 28…30°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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