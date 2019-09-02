Феодосия, Керчь и Севастополь вошли в топ-10 городов популярных для патриотического туризма
Три города Крымского полуострова попали в "десятку" мест, куда стремятся приехать люди, которых интересует военная история страны.
Исследование, какие маршруты воинской славы России выбирают отдыхающие, чтобы побывать там этой осенью, провел сервис бронирования жилья Tvil.ru.
Аналитики пришли к выводу, что в десятку самых популярных городов для патриотического туризма, входят Феодосия, Керчь и город-герой Севастополь.
Компанию им составили Анапа, Туапсе, Новороссийск, Санкт-Петербург, Москва и Петрозаводск.
Такие выводы эксперты сделали, когда изучили, где туристы забронировали жилье в период с 1 по 30 сентября.
В Севастополе, чтобы снять жилье на сутки, нужно заплатить 2350 рублей, в Керчи - 2103 рублей, а в Феодосии - 1943 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU