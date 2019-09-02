Феодосия, Керчь и Севастополь вошли в топ-10 городов популярных для патриотического туризма

СЕГОДНЯ 09:31 2019-09-02T09:40:22+03:00

Севастополь хорош в любое время года. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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Три города Крымского полуострова попали в "десятку" мест, куда стремятся приехать люди, которых интересует военная история страны.

Исследование, какие маршруты воинской славы России выбирают отдыхающие, чтобы побывать там этой осенью, провел сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Аналитики пришли к выводу, что в десятку самых популярных городов для патриотического туризма, входят Феодосия, Керчь и город-герой Севастополь.

Компанию им составили Анапа, Туапсе, Новороссийск, Санкт-Петербург, Москва и Петрозаводск.

Такие выводы эксперты сделали, когда изучили, где туристы забронировали жилье в период с 1 по 30 сентября.

В Севастополе, чтобы снять жилье на сутки, нужно заплатить 2350 рублей, в Керчи - 2103 рублей, а в Феодосии - 1943 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU