2019-09-02T10:13:35+03:00
Общество

В Бахчисарайском районе спасли туристку из Красноярска

Женщина повредила ногу в окрестностях Большого Каньона
Галина КОВАЛЕНКО
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Женщину несли к "Скорой" на носилках. Фото: пресс-служба МЧС РКЖенщину несли к "Скорой" на носилках. Фото: пресс-служба МЧС РК
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В Бахчисарайском районе в беду попала туристка. Пожилая женщина поскользнулась, упала и повредила ногу и не могла идти самостоятельно. ЧП случилось в районе Большого Каньона, Бахчисарайского района.

- Спасатели, прибыв на место, нашли пострадавшую, наложили шину на поврежденную конечность, - сообщает министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

63-летнюю жительницу Красноярского края положили на носилки и эвакуировали к карете «Скорой медицинской помощи».

В общей сложности крымские спасатели с начала 2019 года провели 141 поисково-спасательную операцию. Сотрудники чрезвычайного ведомства смогли оказать помощь порядка двум сотням гостям и жителям Крымского полуострова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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