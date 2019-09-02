В Бахчисарайском районе спасли туристку из Красноярска

СЕГОДНЯ 10:05 2019-09-02T10:13:35+03:00

Женщину несли к "Скорой" на носилках. Фото: пресс-служба МЧС РК

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В Бахчисарайском районе в беду попала туристка. Пожилая женщина поскользнулась, упала и повредила ногу и не могла идти самостоятельно. ЧП случилось в районе Большого Каньона, Бахчисарайского района.

- Спасатели, прибыв на место, нашли пострадавшую, наложили шину на поврежденную конечность, - сообщает министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

63-летнюю жительницу Красноярского края положили на носилки и эвакуировали к карете «Скорой медицинской помощи».

В общей сложности крымские спасатели с начала 2019 года провели 141 поисково-спасательную операцию. Сотрудники чрезвычайного ведомства смогли оказать помощь порядка двум сотням гостям и жителям Крымского полуострова.

ИСТОЧНИК KP.RU