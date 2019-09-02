В Крыму «Панцирь» уничтожил крылатые ракеты «противника» и «диверсантов»
Военнослужащие зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» Черноморского флота несут боевое дежурство по противовоздушной обороне Крымского полуострова.
На учениях, которые прошли совсем недавно, они оттачивали навыки по обнаружению и уничтожению крылатых ракет условного противника.
- Условные крылатые ракеты были смоделированы электронным способом, с различными параметрами скорости полета и высоты, - сообщает пресс-служба Черноморского флота.
Военнослужащие «стреляли» по целям холостыми боеприпасами и имитационными средствами.
Черноморцы также провели тренировку по защите и борьбе с диверсионно-разведывательной группой условного противника.
- Успешно отработаны задачи по обнаружению, блокированию и уничтожению условных диверсантов, проникших на территорию военного объекта, - отметили в пресс-службе Черноморского флота.
ИСТОЧНИК KP.RU