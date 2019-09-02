В Крыму снизились тарифы на тепло

СЕГОДНЯ 11:33 2019-09-02T11:33:52+03:00

Изменить размер текста: A A

С начала сентября в Крыму снизился размер тарифа на отопление. По новым цифрам он не превысит 2300 рублей по 1 гигакалогию. Такие изменения внесли в приказы Госкомитета по ценам и тарифам Крыма.

- Снижение произойдет для потребителей большинства ресурсоснабжающих предприятий. При этом разница между тарифами для населения и экономически обоснованными тарифами ресурсоснабжающим предприятия будет компенсирована из бюджета, - рассказал председатель комитета Юрий Новосад.

А до этого в Крыму установили предельный тариф на тепло для населения. Его размер составил 3000 рублей за 1 Гкал.

Кстати, изменение тарифов для абонентов «Крымтеплокоммунэнего», «КрымТЭЦ», и «Ялтинские тепловые сети» в этому году производится один раз в год. И не должно превышать величину индекса потребительских цен.

ИСТОЧНИК KP.RU