2019-09-02T12:56:49+03:00
Общество

Крымские военные пытались дать взятку за сдачу экзамена по вождению

Сделать они пытались это через посредника
Александра КОРШУНОВА
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Они признались в содеянномОни признались в содеянномФото: "КП" Архив
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Крымский гарнизонный военный суд вынес приговоры двум военнослужащим, которые пытались дать взятку должностному лицу.

В марте 2019 года они хотели дать 8 тысяч рублей инспектору ГИБДД за успешную сдачу практической части экзамена. После этого они должны были получить права через посредника – военного по контракту той же части.

Подсудимые раскаялись и признались в содеянном. Каждому из подозреваемых назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.

Приговоры на данный момент не вступили в законную силу.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Симферополе военнослужащий напал на сотрудников букмекерской конторы. Подозреваемый похитил 165 000 рублей. Мужчина заключен под стражу на два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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