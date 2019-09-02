Крымские военные пытались дать взятку за сдачу экзамена по вождению
Крымский гарнизонный военный суд вынес приговоры двум военнослужащим, которые пытались дать взятку должностному лицу.
В марте 2019 года они хотели дать 8 тысяч рублей инспектору ГИБДД за успешную сдачу практической части экзамена. После этого они должны были получить права через посредника – военного по контракту той же части.
Подсудимые раскаялись и признались в содеянном. Каждому из подозреваемых назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.
Приговоры на данный момент не вступили в законную силу.
А В ЭТО ВРЕМЯ
В Симферополе военнослужащий напал на сотрудников букмекерской конторы. Подозреваемый похитил 165 000 рублей. Мужчина заключен под стражу на два месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU