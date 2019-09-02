2019-09-02T12:59:37+03:00
Туризм

По «единому» билету в Крым за лето приехали больше 300 тысяч туристов

Больше всего пассажиров воспользовались этой услугой в августе
Александра КОРШУНОВА
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Перевозки осуществляются в 7 городов КрымаПеревозки осуществляются в 7 городов КрымаФото: "КП" Архив
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С 1 июня по 31 августа по «единому» билету в Крым и обратно привезли больше 300 тысяч пассажиров. На полуостров прибыло 16 тысяч человек, а убыло - 14 тысяч.

- В июне услугой «единого» билета воспользовались 54 861 пассажиров, в июле - 115 732, в августе - 130 675, - рассказали в пресс-службе «Единой транспортной дирекции».

По состоянию на 2 августа и до конца месяца оформлено 355 тысяч билетов.

Перевозки туристов по «единому» билету» осуществляются в 7 городов Крыма. В обратном направлении с пересадкой в аэропортах Анапы и Симферополя.

Кстати, по Крымскому мосту с начала лета промчались 2,2 миллиона автомобилей. Это практически на 8,5% больше, чем за летние месяцы прошлого года.

При этом пик автомобильного потока пришелся на 12 августа -по мосту в этот день промчались почти 36 тысяч машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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