В Керчи установят памятный знак погибшим в политехническом колледже

СЕГОДНЯ 14:06 2019-09-02T14:26:30+03:00

Он появится на территории колледжа до конца года

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В Керченском политехническом колледже до конца года появится памятный знак жертвам трагедии. В октябре 2018 года от рук стрелка Владислава Рослякова погибли 20 человек и больше 60 пострадали.

Как сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов, память о погибших ребятах обязательно должна быть.

- Думаю, до конца года все будет установлено. Керченские власти активно способствуют установке этого памятного знака, - отметил Аксенов.

Кроме этого, уже заканчиваются работы по благоустройству учебного заведения, на это выделили 113 миллионов рублей.

Но это еще не все.

Еще планируется приобрести для учащихся колледжа оборудование на общую сумму 75 миллионов рублей.

Напомним, ранее была информация о том, что около колледжа проходят работы для установки там памятного знака. На территории работает тяжелая техника, там уже спилили и обрезали деревья.

ИСТОЧНИК KP.RU