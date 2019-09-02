За незаконный вылов морепродуктов бригадиру из Крыма грозит до 5 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 14:30 2019-09-02T14:44:27+03:00

Он будет отвечать по статье Уголовного кодекса. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по РК

Ущерб от действий предприятия составил почти 1 миллион рублей

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В Крыму в отношении бригадира рыбопромыслового предприятия возбудили уголовное дело. Теперь 48-летнему мужчине за незаконный вылов морепродуктов грозит крупный штраф или тюремной срок – от двух до пяти лет.

В мае пограничники зафиксировали, что бригада вылавливала рыбу и креветок в запрещенном месте в Ярылгачской бухте Каркинитского залива.

- Во время осмотра у рыбаков нашли черноморскую креветку, кефаль, бычок, крабов, ставриду, атерину, налима средиземноморского. Морепродукты, как и орудия добычи (2 вентеря), изъяты установленным порядком, - рассказали в пресс-службе Пограуправления ФСБ РФ по Крыму.

Экспертиза установила, что ущерб от незаконной деятельности бригады превысил 900 тысяч рублей.

Теперь их начальник будет отвечать по статье Уголовного кодекса Российской Федерации.

Он может заплатить от 500 тысяч до 1 миллиона рублей штрафа, или сесть в тюрьму на срок от 2 до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU