2019-09-02T14:35:23+03:00
Общество

Опрос показал, сколько жителей Крыма доверяет Аксенову

В формате телефонного интервью было опрошено 1 600 человек
Надежда ДАЦЮК
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При этом 16% не доверяют действующему главеПри этом 16% не доверяют действующему главеФото: Архив "КП"
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Главе Крыма Сергею Аксенову доверяют 73% жителей Крыма, столько же выразило желание, чтобы он остался в своей должности, каждый пятый опрошенный считает, что руководить республикой должен другой человек. Такие данные озвучил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров по итогам социологического опроса.

При этом 16% не доверяют действующему главе, а 11% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

- При этом больше всего главе региона доверяют жители сельской местности (73%). Меньше - жители Симферополя. Мы проводили опросы несколько раз за год, и с декабря прошлого года уровень доверия к Аксенову вырос на 4%, его позиции укрепились, - сообщил Валерий Федоров.

При этом 40% опрошенных сказали, что большинство обещаний, которые давал Аксенов, уже выполнены или выполняются, а 38% крымчан отмечают, что глава выполняет некоторые обещания. 6% заявили, что глава Крыма не выполняет свои обещания, еще 16% затруднились ответить.

Специалисты ВЦИОМ проводили исследование с 19 по 21 августа. По телефону было опрошено 1 600 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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