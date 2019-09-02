2019-09-02T16:57:08+03:00
Происшествия

Под Саками столкнулись две легковушки: Пострадали три человека

Для помощи выехали спасатели [фото]
Александра КОРШУНОВА
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Одна из девушек сломала две ноги. Фото: пресс-служба МЧС РКОдна из девушек сломала две ноги. Фото: пресс-служба МЧС РК
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На дороге Евпатория-Мирный, в районе села Приветное, произошла авария. Там столкнулись две легковушки – «Лада» и KIA Optima, есть пострадавшие.

На место происшествия выехали сотрудники МЧС.

- В результате аварии водитель «ВАЗа», жительница Евпатории, оказалась заблокирована в автомобиле. С помощью гидравлического инструмента спасатели достали 27-летнюю пострадавшую из машины, - рассказал министр МЧС Сергей Шахов.

Авария произошла в районе села Приветное. Фото: пресс-служба МЧС РК

Авария произошла в районе села Приветное. Фото: пресс-служба МЧС РК

Как уточнили в пресс-службе чрезвычайного ведомства, из-за аварии девушка сломала обе ноги.

Помимо этого, еще два пассажира второй легковушки 56-ти и 32-х лет получили травмы различной тяжести. Они тоже родом из Евпатории.

Также сотрудники МЧС на месте аварии провели противопожарные меры безопасности, на время движение по дороге ограничили - оно осуществлялось по одной полосе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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