Под Саками столкнулись две легковушки: Пострадали три человека
На дороге Евпатория-Мирный, в районе села Приветное, произошла авария. Там столкнулись две легковушки – «Лада» и KIA Optima, есть пострадавшие.
На место происшествия выехали сотрудники МЧС.
- В результате аварии водитель «ВАЗа», жительница Евпатории, оказалась заблокирована в автомобиле. С помощью гидравлического инструмента спасатели достали 27-летнюю пострадавшую из машины, - рассказал министр МЧС Сергей Шахов.
Авария произошла в районе села Приветное. Фото: пресс-служба МЧС РК
Как уточнили в пресс-службе чрезвычайного ведомства, из-за аварии девушка сломала обе ноги.
Помимо этого, еще два пассажира второй легковушки 56-ти и 32-х лет получили травмы различной тяжести. Они тоже родом из Евпатории.
Также сотрудники МЧС на месте аварии провели противопожарные меры безопасности, на время движение по дороге ограничили - оно осуществлялось по одной полосе.
ИСТОЧНИК KP.RU