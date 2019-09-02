Дым столбом: На улице Хрусталева в Севастополе загорелся автомагазин

СЕГОДНЯ 16:42 2019-09-02T17:01:34+03:00

К счастью, обошлось без пострадавших. Фото: "Автопартнер Крым"/Алена Дубинская

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В Севастополе на улице Хрусталева вспыхнул крупный пожар. Сначала, по словам очевидцев, загорелась шиномонтажка, а после этого огонь перекинулся на автомагазин «Алакоз».

Для ликвидации возгорания на место ЧП выехали спасатели. По прибытии они установили, что площадь пожара - 500 квадратных метров.

Ранг возгорания повысили до второго уровня, ввели резервные отделения в пожарных подразделениях.

- Всего к тушению пожара привлекли 38 человек и 15 единиц техники. На месте также работали силы ВДПО (Всероссийское добровольное пожарное общество – прим. Ред.) и пожарные Черноморского флота, - рассказал начальник 1-го пожарно-спасательного отряда полковник внутренней службы Алексей Нестругин.

Помимо этого, в ликвидации ЧП принимали участие и сотрудники ГАИ – они перекрыли дорогу. Также помогали спасателям службы Горгаз и Водоканаз.

Сотрудники МЧС эвакуировали 5 автомобилей, а из помещения вынесли бочки с маслом.

Ликвидировать пожар удалось в 14.24. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Эксперты устанавливают причины возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU