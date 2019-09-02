Часть Симферополя 3 сентября остается без воды из-за ремонта
Во вторник, 3 сентября, некоторые районы Симферополя и села на весь день останутся без воды. Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ в селе Доброе по улице Веселая.
Воды у жителей не будет с 6 утра и до 11 вечера, сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.
КОНКРЕТНО
Ограничения коснутся людей в селе Доброе, Заречное, Андрусово, Пионерское, Лозовое, Ферсманово.
А также поселков: Понтос, Эски-Сарай, Камыш-Коры, Кирпичное, тахта Джами и прилегяющих садовых товариществ.
Возможны перебои водоснабжения микрорайона «Марьино-Украинка» и прилегающих садовых товариществ.
Кстати, в Крыму снизились тарифы на отопление, изменения уже вступили в силу. Теперь эта цифра не превысит 2300 рублей по 1 гигакалогию. Такие изменения внесли в приказы Госкомитета по ценам и тарифам Крыма.
ИСТОЧНИК KP.RU