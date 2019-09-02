Часть Симферополя 3 сентября остается без воды из-за ремонта

СЕГОДНЯ 18:26 2019-09-02T18:26:52+03:00

Подачу воды ограничат на весь день Фото: Александра КОРШУНОВА

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Во вторник, 3 сентября, некоторые районы Симферополя и села на весь день останутся без воды. Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ в селе Доброе по улице Веселая.

Воды у жителей не будет с 6 утра и до 11 вечера, сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

КОНКРЕТНО

Ограничения коснутся людей в селе Доброе, Заречное, Андрусово, Пионерское, Лозовое, Ферсманово.

А также поселков: Понтос, Эски-Сарай, Камыш-Коры, Кирпичное, тахта Джами и прилегяющих садовых товариществ.

Возможны перебои водоснабжения микрорайона «Марьино-Украинка» и прилегающих садовых товариществ.

Кстати, в Крыму снизились тарифы на отопление, изменения уже вступили в силу. Теперь эта цифра не превысит 2300 рублей по 1 гигакалогию. Такие изменения внесли в приказы Госкомитета по ценам и тарифам Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU