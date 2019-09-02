2019-09-02T18:26:52+03:00
Общество

Часть Симферополя 3 сентября остается без воды из-за ремонта

Ограничение продлится весь день [список адресов]
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Подачу воды ограничат на весь деньПодачу воды ограничат на весь деньФото: Александра КОРШУНОВА
Изменить размер текста:

Во вторник, 3 сентября, некоторые районы Симферополя и села на весь день останутся без воды. Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ в селе Доброе по улице Веселая.

Воды у жителей не будет с 6 утра и до 11 вечера, сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

КОНКРЕТНО

Ограничения коснутся людей в селе Доброе, Заречное, Андрусово, Пионерское, Лозовое, Ферсманово.

А также поселков: Понтос, Эски-Сарай, Камыш-Коры, Кирпичное, тахта Джами и прилегяющих садовых товариществ.

Возможны перебои водоснабжения микрорайона «Марьино-Украинка» и прилегающих садовых товариществ.

Кстати, в Крыму снизились тарифы на отопление, изменения уже вступили в силу. Теперь эта цифра не превысит 2300 рублей по 1 гигакалогию. Такие изменения внесли в приказы Госкомитета по ценам и тарифам Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дочь первого президента Крыма, впавшего в кому в Турции, надеется вывезти отца на лечение в Россию
В Крыму отдохнуло 5,8 миллиона туристов
Дым столбом: На улице Хрусталева в Севастополе загорелся автомагазин
Под Саками столкнулись две легковушки: Пострадали три человека
Опрос показал, сколько жителей Крыма доверяет Аксенову
Бригадир из Крыма сядет на 5 лет из-за креветок и крабов
83% крымчан довольны уровнем жизни
В Керчи установят памятный знак погибшим в политехническом колледже
По «единому» билету в Крым за лето приехали больше 300 тысяч туристов
Крымские военные пытались дать взятку за сдачу экзамена по вождению
В Крыму снизились тарифы на тепло
В Симферополе военнослужащий-контрактник напал на букмекерскую контору
В школы Крыма и Севастополя пошли почти 29 тысяч первоклассников
С 1 сентября в Крыму начала работать единая транспортная карта
В Крыму «Панцирь» уничтожил крылатые ракеты «противника» и «диверсантов»
В Бахчисарайском районе спасли туристку из Красноярска
Феодосия, Керчь и Севастополь вошли в топ-10 городов популярных для патриотического туризма
В Симферополе 2 сентября частично пропадет свет на 4 улицах
Погода в Крыму на 2 сентября: сухо и тепло до +31
В Симферополе пожар с кладбища перекинулся на автосервис
В Керчи близ судоходной набережной спасли двоих мужчин
Корейские артисты выступили в крымской пещере
В главном вузе Крыма 1 сентября пройдет масштабный фестиваль для первокурсников
Погода в Крыму 1 сентября: Жарко, ветрено и сухо