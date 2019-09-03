2019-09-03T07:30:00+03:00
Общество

Погода в Крыму 3 сентября: Жарко и ветрено

Штормовое предупреждение сохраняется
Анастасия ЖУКОВА
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Самое время наслаждаться последними неделями на мореСамое время наслаждаться последними неделями на мореФото: Анастасия ЖУКОВА
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Начало сентября на полуострове - это четвертый месяц лета. Синоптики обещают жаркую погоду до конца недели.

- В первую неделю сентября погода в Крыму будет обуславливаться малоградиентным полем пониженного давления. Без осадков. Температура воздуха составит: ночью +12…+17, на побережье +18…+23; днем +27…+32, в горах +21…+26. Ветер северо-восточный умеренный, - говорится на сайте крымского гидрометцентра.

В частности, в Симферополе ожидается ветер 7-12 м/с, а температура поднимется днем до +32. В Севастополе - ветер чуть слабее, 5-10 м/с. Но и температура воздуха будет немного прохладнее, до +29.

Штормовое предупреждение на полуострове сохраняется, температура воды и в Черном, и в Азовском море в среднем +24 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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